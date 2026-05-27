Samsung ha distribuito un bonus di 400mila euro a ciascun lavoratore coinvolto nel progetto di intelligenza artificiale, contribuendo ad aumentare la classe dei tecnomilionari. Mentre l’espansione dell’AI minaccia di ridurre i posti di lavoro per molti professionisti, alcuni dipendenti di grandi aziende si sono arricchiti significativamente. Questi bonus evidenziano la crescita di una nuova élite economica legata alle tecnologie avanzate, in un settore che continua a espandersi rapidamente.

L’era dell’intelligenza artificiale è piena di paradossi: mentre segna il tramonto e il rischio di discesa nella povertà di decine di milioni di colletti bianchi e di professionisti, è l’alba di un’età dell’oro per i nuovi tecnobaroni. Lo sviluppo impetuoso di algoritmi, modelli e agenti Ai sta creando una classe sociale di nuovi milionari con una velocità e una concentrazione di capitali senza precedenti. L’ultimo segnale di questa eccezionale accumulazione arriva dalla Corea del Sud. Secondo il Financial Times, nelle scorse ore i dipendenti della divisione semiconduttori di Samsung Electronics hanno approvato un accordo storico per la condivisione degli utili prodotti dal boom della domanda di memorie AI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “buono Ai” di Samsung con 400mila euro a lavoratore: così si allarga la classe dei tecnomilionari

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