Samsung Internet diventa Samsung Browser con AI integrata

Samsung ha annunciato che il suo browser per dispositivi Galaxy si chiamerà ora Samsung Browser, eliminando il nome precedente. La novità principale riguarda l’integrazione di intelligenza artificiale, che sarà presente nel nuovo software. La modifica si inserisce in una strategia di aggiornamento delle app dell’azienda, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. La transizione avverrà nelle prossime settimane e interesserà gli utenti di tutto il mondo.

Samsung ha deciso di semplificare i nomi delle proprie app, e il browser dei dispositivi Galaxy non fa eccezione. Addio a Samsung Internet, benvenuto Samsung Browser: un cambiamento che va oltre l'estetica, segnando una nuova direzione nel linguaggio e nello stile del marchio. Il cambiamento è stato notato per la prima volta sui dispositivi con One UI 8.5, in particolare sul Galaxy S26 Ultra. Aprendo il cassetto delle app, la voce "Internet" viene sostituita da "Browser", in linea con la filosofia di Samsung di rendere più chiari e diretti i nomi delle app, iniziata con One UI 7.0. Sul Galaxy Store, il nuovo nome appare già ufficialmente. Nei modelli più vecchi, come il Galaxy S23 Ultra con One UI 8.