Il fondo del Board of Peace per Gaza, creato dalla Banca Mondiale, non ha alcuna somma depositata. Le donazioni vengono invece accreditate su un conto presso JP Morgan, ma finora non sono stati versati fondi ufficiali. La mancanza di risorse blocca i progetti di ricostruzione nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dal Financial Times. L'iniziativa, avviata dall'amministrazione precedente, sembra essere partita senza fondi disponibili.

L’esperimento di una Onu parallela ideato da Donald Trump parte male. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il fondo ufficiale del Board of Peace voluto dal presidente americano per Gaza conta nelle sue casse ben zero dollari, frenando i progetti di ricostruzione della Striscia. Una situazione ben diversa da quella promessa a suo tempo dal presidente americano e appoggiata dagli Stati che vi hanno aderito. Trump l’aveva definita una delle organizzazioni internazionali “più influenti” mai create che sarebbe costata a chi voleva prenderne parte un esborso da 1 miliardo di dollari una tantum, con i Paesi che si erano già impegnati a sborsare 7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Board of Peace per Gaza a corto di fondi: zero dollari depositati sul fondo creato dalla Banca Mondiale. Donazioni su un conto JP Morgan

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Trumps Board Of Peace Faces Cash Crunch, Holds Zero Dollars As Member Nations Refuse To Pay

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