Un commento di un giornalista sul Corriere della Sera suggerisce che Zlatan Ibrahimovic dovrebbe imparare un nuovo ruolo, quello di consulente. La frase indica che finora il suo contributo non sarebbe stato adeguato, paragonandolo a una figura poco seria. La critica si concentra sulla mancanza di efficacia nelle sue attuali attività e sulla necessità di un cambio di ruolo professionale. Non vengono forniti dettagli su eventuali comportamenti specifici o altri aspetti della carriera del calciatore.

Daniele Dallera sul Corriere della Sera di oggi non lascia spazio a interpretazioni: “ Ibra deve imparare un mestiere, quello di consulente. Basta fare la macchietta”. Una bocciatura senza appello del ruolo dirigenziale di Zlatan Ibrahimovic, scritta nei giorni in cui Gerry Cardinale ha azzerato la dirigenza del club mandando via Allegri, Tare, Furlani e Moncada e tenendo in piedi solo lo svedese. Ibra deve smettere di fare Ibra. Il fondista del Corriere parte da una premessa ragionata: Cardinale, da americano, frequenta poco il calcio, e affidarsi a Ibrahimovic per la rinascita del Milan «in teoria non sarebbe un brutto punto di ripartenza». L’ex campione svedese sa di calcio, ce l’ha nel sangue. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ibrahimovic deve imparare un mestiere, finora è stata una macchietta

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