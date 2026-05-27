Ibrahimovic ha commentato nuovamente Luka Modric, affermando che il centrocampista si distingue per le sue qualità e le sue abilità, assumendo il ruolo di leader durante le partite. La dichiarazione sottolinea il rispetto del giocatore per le capacità di Modric, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Ibrahimovic torna a parlare di Luka Modric: «Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità». Le sue parole. Il quinto posto e la mancata qualificazione alla prossima Champions League hanno spinto Gerry Cardinale ad avviare una profonda rivoluzione dirigenziale in casa Milan, che ha coinvolto anche Massimiliano Allegri. In questo scenario, uno dei punti fermi del proprietario di RedBird resta Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, consulente e uomo di fiducia, affiancherà Cardinale nelle scelte sui nuovi dirigenti e sul nuovo allenatore. Intanto, il classe 1981 è intervenuto in un’intervista a Fox Sports insieme alla leggenda NFL Tom Brady. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ibrahimovic coccola Modric: «Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pedro Acosta impressiona Espargaro: “Le sue abilità straordinarie lo rendono al top ora.”Durante le ultime competizioni, un giovane pilota ha attirato l'attenzione di un collega più esperto, che ha dichiarato che le sue capacità tecniche...

Mika Godts incanta l’Europa con il Belgio e l’Ajax se lo coccola: ha già attirato l’interesse delle big, fissato il prezzo monstre per la sua partenza in estate!Mika Godts ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue recenti prestazioni con il Belgio e l’Ajax.

Ibrahimovic torna a parlare di Luka Modric: Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità. Le sue paroleIbrahimovic torna a parlare di Luka Modric: Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità. Le sue parole Il quinto posto e la mancata qualificazi ... calcionews24.com

Allegri coccola Rabiot e fa fuori Modric: Finirà come PirloIl ‘Diavolo’ accoglie il francese a centrocampo e a farne le spese nell’undici di Allegri potrebbe essere l’ex Real Madrid Alla fine ha vinto Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan spingeva per ... calciomercato.it