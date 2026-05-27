I Vigili del Fuoco di Avellino partecipano alla manifestazione Equità sociale per bambini e adolescenti

Notizia in breve

I Vigili del Fuoco di Avellino parteciperanno alla manifestazione “Equità sociale per bambini e adolescenti”, una giornata di eventi sportivi e solidali. L’evento si svolge nell’ambito della Campagna UNICEF 2026, dedicata al diritto al gioco. La partecipazione include volontari e rappresentanti del Comando Provinciale, che si uniranno alle attività per sensibilizzare sul tema. L’iniziativa si tiene in una località della provincia, con obiettivi di solidarietà e impegno sociale.