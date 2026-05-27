I tre fattori con cui l' Ucraina sta ribaltando la guerra e c' entra lo sbarco in Normandia

Tre fattori stanno permettendo all’Ucraina di invertire la rotta nella guerra, collegandosi a una lezione militare della Seconda guerra mondiale. La strategia comprende un contrattacco coordinato, un’ampia mobilitazione e l’uso di tattiche di guerra asimmetrica. Questo approccio ha portato a progressi sul campo di battaglia, con avanzate significative e riposizionamenti delle forze. Lo sbarco in Normandia viene citato come esempio di operazione militare simile.

Nella guerra in Ucraina sta accadendo qualcosa che ricorda, con tutte le differenze del caso, una lezione militare della Seconda guerra mondiale. Nel 1943, dopo l’armistizio, le isole dell'Egeo sotto controllo italiano vennero attaccate dai tedeschi come ogni altra zona tenuta dal Regio Esercito. 🔗 Leggi su Today.it

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