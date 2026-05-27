Il nuovo ospedale Salesi continuerà a subire lavori di ristrutturazione per almeno altri tre anni, ma nessuna parte verrà smantellata. I responsabili hanno chiarito che l’obiettivo è mantenere gli attuali standard di sicurezza e di prestazioni, senza interrompere l’attività. I lavori proseguiranno in modo da garantire la continuità delle cure e il rispetto delle norme di sicurezza.

Il Salesi non smantella. Massimo sforzo per mantenere i più elevati standard di sicurezza e di prestazioni. Intanto la radiologia è operativa anche al Salesi per cui non sarà più necessario effettuare tutti i trasferimenti di piccoli pazienti a Torrette ogni volta. La garanzia delle cure per noi resta sempre al primo posto e il Salesi un punto di riferimento. I tempi per il trasferimento del plesso pediatrico a Torrette? Il cantiere non è di nostra competenza." I vertici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche hanno presentato la situazione del plesso ospedaliero di via Corridoni durante la seduta della Commissione comunale ieri mattina a Palazzo del Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I tempi del nuovo Salesi. Almeno altri tre anni di lavori: "Ma qui non si smantella niente"

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