I sapori e le eccellenze del Piemonte arrivano sul lungolago di Stresa | torna il Mercatino Regionale

Sabato 30 e domenica 31 maggio si svolge sul lungolago di Stresa il Mercatino regionale piemontese, una fiera itinerante dedicata alle produzioni enogastronomiche della regione. L’evento presenta prodotti tipici e specialità locali provenienti dal Piemonte. La manifestazione si svolge su due giorni e coinvolge diversi espositori del territorio. È prevista la partecipazione di operatori che offrono alimenti e bevande tipiche, con spazi dedicati alla degustazione e alla vendita.

Sabato 30 e domenica 31 maggio sul lungolago di Stresa torna l'appuntamento con il Mercatino regionale piemontese, la fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi. Turisti e cittadini potranno passeggiare e fare shopping tra le bancarelle dalle 9,30 alle 19,30.L'eventoIl. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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