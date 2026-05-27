I labirinti di Backrooms fanno paura ma hanno un po' troppe indicazioni

Un utente ha segnalato di aver trovato un link che rimanda a un’immagine di un lungo corridoio con moquette e carta da parati gialla, che si apre su stanze vuote identiche tra loro. La sequenza si ripete più volte, creando l’impressione di un labirinto infinito. La presenza di molte indicazioni e segnali lungo il percorso rende difficile mantenere la sensazione di smarrimento tipica delle “Backrooms”.

Per capire cos’è “Backrooms” c’è prima da capire cosa sono le backrooms. Figuratevi allora l’immagine di un corridoio con moquette e carta da parati gialla che si apre in una stanza vuota e con gli stessi colori, poi in un’altra stanza ancora, e poi ancora e ancora e ancora. Un qualcosa di. 🔗 Leggi su Today.it

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ESCAPE THE BACKROOMS CON 10 MIEI AMICI! SIAMO TROPPI!

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Uffici vuoti dalle pareti giallastre, labirinti di moquette, luci neon sfarfallanti. Il fenomeno di YouTube sbarca al cinema con la regia dell’esordiente Kane Parson. Ma prima di smarrirci nelle Backrooms, ecco 10 curiosità sull’horror virale dell’anno x.com

Backrooms book reddit

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