Tra i convocati dell'Olanda per i Mondiali figura Noa Lang, che ha giocato questa stagione in Serie A con il Napoli e in Turchia con il Galatasaray. La lista comprende anche Dumfries, De Roon, Koopmaniers e Malen. Non sono stati inclusi nel gruppo i giocatori coinvolti in trattative di mercato con costi elevati, come un calciatore valutato circa 30 milioni di euro.

Sono state diramate oggi le convocazioni dell’Olanda del ct Roland Koeman per i prossimi Mondiali. Dumfries, De Roon, Koopmaniers e Malen quelli che giocano in Serie A, ed è riuscito a rientrare nei 26 anche Noa Lang, che ha disputato la prima parte di stagione a Napoli e la seconda al Galatasaray. Chi, invece, non è stato convocato è Sam Beukema, pagato dal Napoli 30 milioni la scorsa estate. Beukema escluso dalla Nazionale olandese, sorte inversa per Lang. Al difensore ex Bologna sono stati preferiti i due calciatori del Brighton Van Hecke e Wieffer, che hanno raggiunto la Conference League con la loro squadra, e il centrale del Tottenham Van De Ven, oltre ai profili più esperti degli Orange. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I convocati dell’Olanda per i Mondiali: Lang c’è, Beukema mister 30 milioni no

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