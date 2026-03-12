Beukema nel radar dell’Olanda | possibile convocazione

Sam Beukema è stato inserito nella lista dei convocati dell’Olanda, segnando un possibile passo importante nella sua carriera internazionale. La selezione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, che monitorano attentamente la sua situazione con il club. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la sua presenza tra i candidati alla chiamata potrebbe portare a una convocazione futura.

Sam Beukema potrebbe vivere un momento particolare tra club e nazionale. Il difensore del Napoli, finora poco utilizzato nella stagione azzurra, è infatti finito nel radar della selezione olandese. Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrale è stato inserito nella lista dei giocatori monitorati dal commissario tecnico dell’Olanda e potrebbe essere convocato nelle prossime settimane. Una possibilità che rappresenterebbe una sorpresa considerando il suo impiego limitato con la maglia azzurra. Proprio nel prossimo turno di campionato, però, potrebbe arrivare per lui una nuova occasione. In vista della sfida contro il Lecce, Antonio Conte sta valutando alcune modifiche nel reparto arretrato a causa delle condizioni fisiche non perfette di Juan Jesus, alle prese con un leggero affaticamento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Beukema nel radar dell’Olanda: possibile convocazione Articoli correlati Leggi anche: Inter-Fiorentina, asse possibile: De Vrij verso Firenze, Comuzzo nel radar Per Gilmour possibile convocazione con la RomaSembrano arrivare buone notizie dall’infermeria per il tecnico del Napoli Antonio Conte. Contenuti e approfondimenti su Beukema nel radar dell'Olanda possibile... Il 'nuovo' Beukema di Napoli: Abituato dai due anni a Bologna a pressare altoSam Beukema, difensore del Napoli, nel corso dell'intervista ai microfoni di Radio CRC ha toccato vari argomenti riguardanti il suo presente in azzurro. Tra questi, anche l'adattamento da parte del ... tuttomercatoweb.com Beukema-Conte, tra i due c'è poco feeling. Cosa filtra sulla possibile esclusioneSam Beukema potrebbe essere escluso, a sorpresa, dalla partita di questa sera tra Napoli-Torino. Sia chiaro: stiamo parlando della formazione iniziale che andrà in campo al 'Maradona': l'olandese si s ... msn.com