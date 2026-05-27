I 12 minuti di terrore in cava e i vestiti lavati con la Coca-Cola | i retroscena sull' omicidio Diviesti
In una cava, un uomo è stato ucciso durante un episodio di circa 12 minuti. Secondo le indagini, il corpo è stato trovato con vestiti lavati con Coca-Cola. La vicenda è collegata a un debito di 550 euro, che l’uomo aveva deciso di non saldare con un noto spacciatore. La disputa legata a questa somma ha portato all’omicidio, avvenuto durante un conflitto nel sito di lavoro. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le dinamiche e identificare il coinvolgimento di altri soggetti.
Tutto comincia con 550 euro. O meglio, con il modo in cui Francesco Diviesti decide di non pagarli. Diviesti aveva contratto un debito con un tale noto come "Giacomo", rimasto finora non identificato dagli inquirenti, nell'ambito delle attività di spaccio in cui entrambi erano coinvolti. Igli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities
Notizie e thread social correlati
Il bar brianzolo dove è "bandita" la Coca Cola e si beve solo la Gaza ColaIn un bar della Brianza, si può trovare solo Gaza Cola, mentre la Coca Cola è vietata.
Svolta sull'omicidio Diviesti: maxi blitz antimafia tra la BAT e l'Albania, 14 arresti all'albaAll'alba sono stati eseguiti 14 arresti in un'operazione antimafia tra la provincia di Barletta-Andria-Trani, il centro Italia e l'Albania.
Argomenti più discussi: Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare: nuova location a Pozzuoli; Posillipo, caos spiagge: Niente bagnini e servizi, qui neppure una sdraio; Mete low-cost per un weekend in Europa, un'indagine britannica svela le città più economiche e quelle più costose; LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: Rosenqvist a segno per 23 millesimi su Malukas!.
Sfida accettata? Se riesci a mangiare una teglia di pizza farcita + 4 Coca-Cola in 30 minuti… NON PAGHI la consumazione Pochi hanno il coraggio di provarci… ancora meno riescono a finirla Tagga l’amico che pensa di potercela fare All’An facebook
#BaselgadiPiné - Results on X | Live Posts & Updates x.com
i bar sono veramente economicamente sostenibili? reddit