I 12 minuti di terrore in cava e i vestiti lavati con la Coca-Cola | i retroscena sull' omicidio Diviesti

Notizia in breve

In una cava, un uomo è stato ucciso durante un episodio di circa 12 minuti. Secondo le indagini, il corpo è stato trovato con vestiti lavati con Coca-Cola. La vicenda è collegata a un debito di 550 euro, che l’uomo aveva deciso di non saldare con un noto spacciatore. La disputa legata a questa somma ha portato all’omicidio, avvenuto durante un conflitto nel sito di lavoro. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le dinamiche e identificare il coinvolgimento di altri soggetti.