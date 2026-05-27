Le autorità iraniane annunciano un accordo su Hormuz, ma gli Stati Uniti negano. Nel frattempo, Israele conferma di aver ucciso un militante a Gaza nelle ultime ore. La notizia dell’intesa iraniana non è stata confermata ufficialmente da Washington, che continua a smentire eventuali accordi sulla regione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

Roma - La tv iraniana parla di un’intesa su Hormuz, ma gli Stati Uniti smentiscono: intanto Israele rivendica l’uccisione di Mohammed Odeh a Gaza nelle ultime ore. Resta alta la tensione in Medio Oriente, dove la partita diplomatica sullo Stretto di Hormuz si intreccia con il conflitto a Gaza. La televisione di Stato iraniana ha diffuso i contenuti di una presunta bozza di memorandum tra Washington e Teheran, indicata come “Memorandum di Islamabad”. Secondo questa versione, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le proprie forze militari dalle aree vicine al territorio iraniano e rimuovere il blocco navale sui porti dell’Iran. In cambio, la Repubblica islamica si impegnerebbe a riportare entro 30 giorni il traffico commerciale nello Stretto ai livelli precedenti alla guerra. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Hormuz, la bozza segreta scuote Washington: cosa può cambiare davvero ora adesso

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