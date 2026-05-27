Hormuz aperto entro un mese la Tv iraniana sull’accordo con Trump Sblocco sul petrolio e la gestione | cosa c’è nella bozza – La diretta

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso i dettagli dell’ultima bozza dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, chiamato Memorandum di Islamabad. Secondo quanto riportato, si prevede che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto entro un mese. La bozza include disposizioni sul rilascio di petrolio e sulla gestione delle esportazioni. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui contenuti del documento.

La televisione di Stato iraniana ha diffuso i contenuti dell’ultima bozza dell’intesa in costruzione tra Washington e Teheran, il cosiddetto Memorandum di Islamabad. Secondo quanto riportato dall’Ansa e dai media internazionali, il documento prevede il ritiro delle forze militari statunitensi schierate in prossimità del territorio iraniano e la revoca del blocco navale ai porti del Paese. In cambio, l’Iran si impegna a riportare i flussi mercantili nello Stretto di Hormuz ai volumi precedenti al conflitto entro 30 giorni, con una gestione condivisa insieme all’Oman. La bozza fissa anche una tempistica politica: qualora le parti chiudessero un accordo definitivo entro 60 giorni, l’intesa dovrà essere ratificata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu come risoluzione vincolante. 🔗 Leggi su Open.online

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Technical Analysis Meets Geopolitics: Iran Conflict Impact on SPY, Oil & Gold

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