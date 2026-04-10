Il presidente statunitense ha commentato le recenti decisioni dell’Iran di imporre pedaggi sul petrolio nel tratto di mare di Hormuz, definendole una gestione pessima. Ha inoltre precisato che tali azioni non corrispondono agli accordi precedentemente negoziati. La questione si inserisce in un quadro di tensioni tra Washington e Teheran, con implicazioni sulla sicurezza e sulla stabilità energetica internazionale.

“L’Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il Kuwait accusa l’Iran e i suoi alleati di aver lanciato attacchi con droni durante la notte, nonostante il cessate il fuoco di due settimane. Lo ha comunicato ministero degli Esteri kuwaitiano, attraverso una nota diffusa dall’agenzia di stampa statale Kuna. Il ministero degli Esteri del Kuwait afferma che gli attacchi con i droni “hanno preso di mira alcune infrastrutture kuwaitiane vitali giovedì sera”. Nel frattempo, l’agenzia di stampa statale saudita, la Saudi Press Agency, citando un funzionario anonimo, ha confermato un recente attacco che ha danneggiato il suo cruciale oleodotto Est-Ovest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Pedaggi iraniani sul petrolio a Hormuz, pessima gestione. Non è l’accordo che abbiamo preso”

Affondo di Trump contro Teheran: "Gestione pessima di Hormuz, non è l'accordo che abbiamo". Libano: si lavora a un vertice tra Tel Aviv e BeirutTeheran limita il passaggio delle navi nello stretto mentre resta alta la tensione in Libano.

Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

Temi più discussi: I pedaggi a Hormuz potrebbero fruttare fino a 90 miliardi all’Iran. E Trump ne vuole una fetta; Al banchetto di Hormuz. Pedaggi e joint venture, è già salito l'appetito per lo Stretto; The big loser | Trump è il grande sconfitto della guerra, noi i piccoli; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata del 9 aprile - LIVEBLOG.

Ancora raid israeliani sul Libano. Ucciso Kamal Kharrazi ex ministro degli Esteri IranianoAllerta nel centro di Israele: missile verso Ashdod intercettato, nessun ferito Le sirene antiaeree sono scattate a Tel Aviv e in diverse città del centro di Israele a seguito dell'intercettazione di ... msn.com

I pedaggi a Hormuz potrebbero fruttare fino a 90 miliardi all’Iran. E Trump ne vuole una fettaLa procedura via mail e la transazione in Bitcoin dopo pochi secondi. La stima di Jp Morgan si basa sulle tariffe illustrate dagli iraniani: un dollaro per ... repubblica.it

Armato di lusinghe, Rutte cerca di salvare la Nato da un Trump furente che pensa alle punizioni. Di @paolapeduzzi x.com

Iran, Trump su Hormuz: "Pessima gestione, non è questo l'accordo" - facebook.com facebook