Hong Kong in un calice Preziosa occasione per il Consorzio Chianti | Portiamo grandi valori

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consorzio Chianti promuove il vino empolese a Hong Kong, cercando di espandere i mercati internazionali. La strategia si concentra sulla presenza in Asia, in particolare lungo la via della Seta, per valorizzare il prodotto in un contesto globale complesso. La partecipazione mira a rafforzare la presenza del Chianti e a portare avanti i valori del territorio. Nessuna data precisa o dettaglio sulle iniziative specifiche è stato fornito.

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Il vino empolese sulla via della Seta. In cerca di nuovi mercati in un contesto globale non proprio semplice. Il Consorzio Vino Chianti vola a Hong Kong per Vinexpo Asia 2026: oltre 100 etichette da ieri sono in degustazione, tra le quali alcune empolesi in quanto sull’Unione insistono parte della denominazione Chianti Colli Fiorentini, poi la Chianti Montespertoli e la Chianti Montalbano (per un terzo circa della produzione totale della Docg che è di circa 7-800mila ettolitri l’anno, Montespertoli capitale con oltre 100mila ettolitri). Da ieri a domani a Hong Kong l’eccellenza del nostro territorio è in mostra: wine bar istituzionale dedicato alla denominazione, una masterclass internazionale sul Chianti Docg e 19 desk aziendali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Hong Kong in un calice. Preziosa occasione per il Consorzio Chianti: "Portiamo grandi valori"
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