Honda ha presentato lo SH125, uno scooter che combina arte e tecnologia. Il modello si distingue per dettagli in marmo scolpito, che rendono il design unico e raffinato. La casa giapponese ha inoltre adottato una nuova tecnologia che elimina la necessità di verniciatura tradizionale, riducendo i passaggi produttivi e l’uso di sostanze chimiche. La produzione del veicolo mostra un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’estetica.

? Punti chiave Come può un blocco di marmo trasformarsi in uno scooter?. Quale tecnologia permette di eliminare la verniciatura tradizionale degli scooter?. Perché Honda ha scelto il marmo per celebrare il suo modello?. Come influenzerà questa nuova resina la produzione industriale globale?.? In Breve Scultura Hanami di Filippo Tincolini realizzata in marmo in scala 1:1 ad Atessa.. Concept SH125i Marmo utilizza resina acrilica riciclabile con colore inserito in stampaggio.. Nuova tecnologia elimina verniciatura esterna riducendo emissioni e consumi nello stabilimento abruzzese.. Progetto celebra venticinque anni di produzione del modello dal 2001. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Honda celebra lo SH125: tra arte in marmo e innovazione tecnica

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