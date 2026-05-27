La libreria Hoepli ha incassato circa 400 mila euro grazie alla vendita di 38 mila libri con uno sconto del 50%, che ha quasi completamente svuotato il magazzino. I librai stanno lavorando alla creazione di una cooperativa e cercano spazi e fondi per proseguire.

Milano - Le vendite di libri con il supersconto del 50% hanno portato nelle casse della libreria Hoepli circa 400mila euro, grazie alla cessione di 38mila volumi e allo svuotamento, quasi totale, del magazzino. Solo sabato scorso sono stati venduti “sottocosto“ tremila libri, per un incasso totale di circa 30mila euro in un giorno, in locali presi d’assalto dai clienti che si sono messi in coda alle casse. Numeri da record per una libreria, che da ieri ha chiuso i battenti lasciando un vuoto nel cuore di Milano. Ultimo atto di una crisi, innescata dalla liquidazione volontaria della casa editrice per disaccordi tra i soci, al centro di una storia ancora tutta da scrivere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hoepli, il nuovo capitolo: i librai gettano le basi per una cooperativa. “Cerchiamo spazi e fondi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lamia Joreige: «Nel Libano sotto le bombe cerchiamo spazi di resistenza»

Hoepli, la sfilata dei librai: il futuro è ancora incerto, ma c’è chi crede nel miracoloA Milano, nel centro cittadino, si è svolta una sfilata insolita che ha visto protagonisti libri e moda, entrambi portati in passerella sul pavimento...

Buttafuoco, 'un nuovo capitolo per il Padiglione centrale della Biennale'È un nuovissimo capitolo della storia gloriosa di un luogo unico. Questo padiglione ha avuto inizio 131 anni fa. Qui si sono espressi liberamente tutti i più grandi artisti, e oggi, in questo luogo ... ansa.it

Life is Strange, il nuovo capitolo sarà svelato tra pochi giorniIl franchise di Life is Strange si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo capitolo che sarà svelato ufficialmente il prossimo 20 gennaio. L'annuncio arriva in un momento particolarmente ... tomshw.it