Oltre al danno, la beffa. Stavolta James Harden ha esagerato. Il suo flop playoff è stato clamoroso, ma è ormai cosi ricorrente che non fa più notizia. Sono invece le dichiarazioni post eliminazione in finale di Conference a Est dei suoi Cleveland Cavaliers che hanno subito un "cappotto" da New York, battuti 4-0, a far discutere. Parole diventate virali per quanto assurde e grottesche. Paradossali, persino. La guardia californiana 36enne ha commentato così, post capolinea dei playoff: "Per me rispetto ai Knicks eravamo la squadra più forte, lo penso in modo genuino. Non siamo riusciti a dimostrarlo". Non è finita. "Le critiche alla mia difesa? Penso di aver giocato bene in difesa, di essere stato estremamente solido, e in attacco credo d’aver fornito buoni tiri ai compagni di squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harden, altra uscita amara in finale di Conference. E le sue parole fanno discutere

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