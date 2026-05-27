Oggi si è aperto davanti alla Corte di Assise di Monza il processo a Gianrico Dario Ricci, accusato di aver ucciso la madre con violenze fisiche. L’uomo rischia l’ergastolo. La vittima, una donna di circa 50 anni, è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. La pubblica accusa ha presentato le prove raccolte contro Ricci, che si trova in carcere dal momento dell’arresto. La prossima udienza è prevista per la settimana prossima.

Cinisello Balsamo (Milano), 27 Maggio 2026 - Si è aperto oggi davanti alla Corte di Assise di Monza il processo che vede Gianrico Dario Ricci, 37enne di Cinisello Balsamo, imputato di omicidio volontario aggravato dallo stato di parentela con la vittima, Daniela Guerrini, 69 anni, picchiata dal figlio nel loro appartamento in via XXV Aprile. Al dibattimento, in cui il 37enne rischia la condanna all'ergastolo, si è presentata come parte civile la sorella trentenne, che da anni si è trasferita per gli studi in un'altra città. Insegnante in pensione, Daniela Guerrini è morta per emorragia cerebrale dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni, che aveva evidenziato anche altre emorragie interne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha ucciso di botte la mamma Daniela Guerrini: Gianrico Dario Ricci a processo, rischia l’ergastolo

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