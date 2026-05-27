GUIDA TV 27 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida TV per la serata del 27 maggio 2026. Tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery, sono in programma diversi programmi e film. La programmazione include talk show, fiction e film, con alcune anteprime e repliche. Gli spettatori possono scegliere tra le varie offerte delle principali reti nazionali e satellitari. La guida fornisce anche indicazioni su cosa aspettarsi dagli eventi in onda, senza specificare orari o dettagli aggiuntivi.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:10 Pare Parecchio Parigi Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:30 Mare Fuori 6 1ªTv Vite Sulla Linea di Confine Serie Tv Doc. Rai3 21:15 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Realpolitik Inganno Fatale Talk Show Film Canale 5 21:55 00:50 Indiana Jones e il Quadrante del Destino 1ªTv Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:30 23:40 Tre Uomini e una Gamba Vacanze in America Film Film La7 21:15 23:35 Una Giornata Particolare La7 Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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