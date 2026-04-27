GUIDA TV 27 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv del 27 aprile 2026, con gli appuntamenti in programma sulle principali reti italiane. Tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery, si possono trovare diversi programmi serali, tra fiction, talk show e film. La serata propone vari contenuti per gli spettatori, con alcune trasmissioni molto seguite in termini di ascolti. Chi vuole partecipare può anche tentare di indovinare gli ascolti del prime time con il gioco del Totoshare.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 La Buona Stella 1ªTv ultima puntata XXI Secolo Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:45 The Floor: Ne Rimarrà Uno Solo Il Processo al 90° Game Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 NewsRoom Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Quarta Repubblica Dolor y Gloria Talk Show Film Canale 5 21:55 00:10 I Cesaroni: Il Ritorno 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 23:20 97 Minuti 1ªTv Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Mussolini Ultimo Atto Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog

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