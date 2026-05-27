Guerra Iran colpite anche le imprese artigiane milanesi idraulici panettieri autotrasportatori soffocati dai rincari

Le imprese artigiane di Milano, tra cui idraulici, panettieri e autotrasportatori, stanno affrontando aumenti dei costi a causa della guerra in Iran e delle tensioni nello Stretto di Hormuz. I rincari riguardano materie prime e carburanti, incidendo sui bilanci delle piccole aziende. La situazione ha portato a difficoltà economiche per molte attività, che si trovano a gestire costi crescenti senza poter trasmettere subito gli aumenti ai clienti.

La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di trasformarsi in una nuova tassa occulta sulle piccole imprese milanesi. Non solo grandi industrie energivore o trasporti internazionali: a essere colpite sono soprattutto le attività di prossimità, quelle che ogni giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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