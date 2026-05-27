Un incidente stradale ha causato una vittima e diversi feriti questa mattina, interrompendo il traffico su una strada principale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e constatato il decesso di una persona. La circolazione è rimasta bloccata per ore, con urla e disperazione tra testimoni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Attimi di paura questa mattina per un violentissimo incidente stradale che ha provocato morte, feriti e pesanti conseguenze alla circolazione. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 9 e, fin dai primi minuti successivi all’impatto, la situazione è apparsa estremamente critica. Automobilisti bloccati, mezzi di soccorso arrivati a sirene spiegate e traffico paralizzato hanno trasformato una normale mattinata in uno scenario drammatico. >> Isola dei Famosi, i nomi boom scelti da Selvaggia Lucarelli Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Grave incidente mortale, urla e disperazione: traffico interrotto

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Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, 3 vittime

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