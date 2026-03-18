Grave incidente mortale sulla via Ardeatina | provinciale chiusa e traffico in tilt

Da thesocialpost.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente sulla via Ardeatina a Roma ha provocato una vittima e ha portato alla chiusura di un tratto della strada. La provinciale è rimasta chiusa, causando code e disagi nel traffico nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la persona coinvolta.

Un’altra mattina di dolore sulle strade italiane. Un incidente stradale avvenuto a Roma ha causato una vittima e ha imposto la chiusura di un tratto della via Ardeatina, con pesanti ripercussioni sulla viabilità nelle prime ore della giornata. Lo schianto è stato improvviso e violentissimo: un motociclista si è scontrato con un furgone e per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ora al vaglio degli investigatori, mentre sul posto sono scattati i rilievi e i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza l’area. Lo schianto all’alba e i primi accertamenti. L’incidente si è verificato poco prima delle 8:00 di mercoledì 18 marzo, a Roma, lungo la via Ardeatina, in un tratto noto per l’elevato traffico e per la sua criticità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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