Un team di cybersecurity di Google ha intercettato un attacco hacker su larga scala, definito con un rischio elevato. Le minacce sono state individuate prima che potessero causare danni concreti. L’attacco, legato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è stato sventato prima che si sviluppasse ulteriormente. La natura dell’attacco non è stata dettagliata, ma si tratta di un tentativo di intrusione che avrebbe potuto coinvolgere sistemi sensibili.

Quelle che in precedenza era solo ipotesi, seppur realistiche, stanno iniziando a concretizzarsi. L’ intelligenza artificiale ha attualmente un potenziale enorme destinato solo ad aumentare: un fattore positivo se inserito nel settore medico, informatico, scientifico o, perché no, quotidiano. Congiuntamente, il potenziale rischio è altrettanto elevato se l’IA è impiegata con cattive intenzioni. Questo, infatti, è quanto accaduto recentemente. Per la prima volta degli hacker hanno sfruttato l’intelligenza artificiale per individuare e approfittare di una falla di sicurezza. Google ha affermato che il proprio monitoraggio attivo ha fermato l’attacco di massa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Google, un team di cybersecurity sventa un attacco hacker: «Rischio elevato su larga scala»

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