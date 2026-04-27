Il 22 aprile 2026 si terrà un evento dedicato alla cybersecurity industriale, organizzato da ANIMA Confindustria, BAIT Service e Kaspersky. Durante l'incontro verranno approfonditi i rischi legati agli attacchi hacker che possono bloccare la produzione industriale. Verranno analizzate le modalità di attacco e le misure di difesa adottate dalle aziende per proteggersi da queste minacce digitali. È previsto anche uno spazio per confronti e approfondimenti tecnici.

? Cosa sapere ANIMA Confindustria, BAIT Service e Kaspersky analizzano la cybersecurity industriale il 22 aprile 2026.. L'integrazione tra sistemi IT e OT protegge la produzione dai fermi impianto causati da hacker.. Mercoledì 22 aprile 2026, durante un incontro organizzato da ANIMA Confindustria insieme a BAIT Service e Kaspersky, gli esperti hanno tracciato i nuovi confini della protezione per il settore manifatturiero, dove la sicurezza digitale non è più un accessorio tecnico ma il cuore pulsante della produzione. Seduti al bancone di una bottega che un tempo si affidava solo all’occhio del maestro, oggi ci troviamo di fronte a macchine che parlano lingue invisibili, connesse a reti che attraversano i confini del quartiere e del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity: quando un attacco hacker blocca la fabbrica

IT-OT Convergence Security: When Factories Become Hackable | Industry 4.0 Risk

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