Sabato 23 maggio si è svolto un pranzo dedicato agli ex studenti del Buzzi, con la partecipazione di persone che hanno conseguito il diploma 25, 30, 40, 50 e 60 anni fa. L’evento si ripete annualmente e rappresenta un momento di ritrovo per ricordare gli anni scolastici passati. La giornata è stata caratterizzata da incontri e scambi tra i partecipanti, senza altre attività ufficiali o interventi pubblici.

Sabato 23 maggio è stata una giornata di ricordi e celebrazioni per gli ex allievi del Buzzi. Come ogni anno si è tenuto il pranzo celebrativo di chi festeggiava i 25, 30, 40, 50 e 60 anni di diploma. "Ragazzi" che si sono ritrovati dopo tanti anni, prima presso la scuola di viale della Repubblica dove hanno potuto rivedere le proprie aule e laboratori e poi per il pranzo presso il Tc Prato. Per i più anziani è stata l’occasione di visitare la sede attuale dell’istituto visto che loro avevano frequentato solo la sede di piazza Ciardi. Diverse generazioni di tecnici che hanno festeggiato questa importante ricorrenza, ripensando ai tempi della loro gioventù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli ex alunni del Buzzi. Il pranzo dell’amarcord

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