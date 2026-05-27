Il Roma e il Como si sono qualificati alla Champions League, mentre il Lecce ha ottenuto la salvezza. Spalletti non può più permettersi errori, secondo le analisi della stagione. Allegri è stato criticato per alcune decisioni tecniche. La lotta per i tre scudetti della Serie A si concentra tra le squadre di vertice, con alcune già certe di aver vinto il titolo. La classifica mostra le posizioni attuali e le sfide ancora da affrontare.

Il punto di vista di Stefano Agresti su alcuni dei temi emersi nell'ultimo turno del campionato di Serie A. Lo scudetto, quello vero, se lo era già preso Cristian Chivu da qualche tempo. Domenica però altri tre allenatori hanno vinto il loro, di scudetto. Il più sorprendente, quasi sensazionale, lo ha conquistato Fabregas: che il Como abbia investito tanto nelle ultime sessioni di mercato è vero, ma non è affatto scontato che i soldi vengano spesi bene, né che un tecnico riesca a far esprimere un calcio così produttivo, piacevole e moderno alla sua squadra. A Gasperini va lo scudetto della resistenza: ha resistito all’impatto con una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli altri tre scudetti della Serie A, Spalletti che non può più sbagliare e le colpe di Allegri

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