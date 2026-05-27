Nel giorno di Michael Valgren, vincitore della 17ª tappa del Giro, la classifica generale non regala altrettante sorprese. Al comando rimane saldamente Jonas Vingegaard, al suo quarto giorno in maglia rosa con 4’03” su Gall, 4’27” su Arensman, 5’ su Hindley, 5’40” su Eulalio e 7’57” sull'ottavo, Piganzoli. C'è poi una new entry nelle posizioni che contano, Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), nono a 8’34” grazie al terzo posto ottenuto oggi. Giornata deludente, invece, per Pellizzari, che perde contatto con il gruppo già sul primo Gran Premio della Montagna. Domani è il turno della tappa numero 18, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo: 171 km con 2 GPM (uno di terza e uno di quarta categoria) per un totale di 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, Caruso sale al 9° posto: come cambia la classifica dopo la 17ª tappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quante posizioni ha guadagnato Damiano Caruso in classifica al Giro d’Italia: la fuga cambia tuttoDamiano Caruso è entrato nella fuga che ha caratterizzato e deciso la diciassettesima tappa del Giro d’Italia.

Classifica Giro d’Italia 2026, diciassettesima tappa: Damiano Caruso recupera 5? e rientra in top-10Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo, il percorso ha presentato numerosi saliscendi senza difficoltà...

Temi più discussi: CARUSO Damiano; Caruso, il bello di lasciare col dolce in bocca; Caruso: Con Eulalio stiamo vivendo un sogno, cercheremo di tenere la rosa il più possibile; Bahrain Victorious, Damiano Caruso: Questo è sicuramente il mio ultimo Giro, quello che immagino è di ritirarmi al Tour dopo gli Champs-Elysées.

ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, #Valgren vince ad Andalo Secondo posto per Leknessund, terzo per Caruso #SkySport #GiroDItalia #Ciclismo x.com

[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Tappa 14 Aosta > Pila (2.UWT) reddit

Giro d’Italia, 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo: Splendido Valgren, anticipa i fuggitivi. La classifica generale aggiornataIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00 ... fanpage.it

Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo, Valgren scatta e vince sul finale. Cuore Caruso, Vingegaard in Maglia RosaLa cronaca della Tappa 17 del Giro d'Italia 2026, Cassano d'Adda-Andalo: attesa per la Maglia Rosa Jonas Vingegaard che in Svizzera ha dominato con uno scatto epocale ... sport.virgilio.it