Giornata della polizia locale | Gli agenti stanno cambiando pelle lottano ogni giorno contro il crimine | VIDEO e FOTO

Notizia in breve

Durante la quarta giornata della polizia locale, si è tenuto un evento che ha riunito i vertici istituzionali e i comandanti dei Comuni della provincia di Viterbo. La manifestazione ha incluso un momento celebrativo dedicato agli agenti, che sono stati ringraziati per il loro lavoro quotidiano. La giornata ha evidenziato come gli agenti stiano modificando il loro modo di operare nel contrasto al crimine. Sono stati condivisi anche foto e video dell’evento.