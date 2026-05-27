Giornata della polizia locale | Gli agenti stanno cambiando pelle lottano ogni giorno contro il crimine | VIDEO e FOTO
Durante la quarta giornata della polizia locale, si è tenuto un evento che ha riunito i vertici istituzionali e i comandanti dei Comuni della provincia di Viterbo. La manifestazione ha incluso un momento celebrativo dedicato agli agenti, che sono stati ringraziati per il loro lavoro quotidiano. La giornata ha evidenziato come gli agenti stiano modificando il loro modo di operare nel contrasto al crimine. Sono stati condivisi anche foto e video dell’evento.
“Un momento celebrativo, un momento per dire grazie a tutti gli agenti”. A palazzo Gentili la quarta giornata della polizia locale, appuntamento che ha riunito i vertici istituzionali e i comandanti di tutti i Comuni della provincia di Viterbo. È stata l'occasione per omaggiare il lavoro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Woke People Yelling at a Building - State Capitol - Tallahassee, Florida
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Si terrà mercoledì 27 maggio 2026, a partire dalle ore 11:30, presso il cortile di Palazzo Gentili (sede dell’Amministrazione Provinciale, via Saffi 49, Viterbo), la celebrazione ufficiale della IV° Giornata della Polizia Locale della Provincia di Viterbo. La manifesta facebook
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