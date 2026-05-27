Gli Stati Uniti temono che l’alleanza tra Cina e Russia possa influenzare le strategie statunitensi a livello globale. La Cina ha rifiutato di adottare il modello di gestione bipolare proposto dagli Stati Uniti, preferendo un approccio indipendente. La relazione tra Pechino e Mosca si sta rafforzando, creando un nuovo assetto geopolitico. La posizione di Trump in questo scenario non è ancora chiara.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo asse Pechino-Mosca la strategia di Trump?. Perché la Cina rifiuta il modello di gestione bipolare americano?. In che modo l'India sta ridefinendo gli equilibri dell'Indo-Pacifico?. Cosa comporta per l'Italia l'integrazione strategica con l'Indo-Mediterraneo?.? In Breve Rilancio operativo del Quad a New Delhi tra India, Giappone, Australia e Stati Uniti.. Incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino dopo il vertice Trump-Xi.. Integrazione strategica tra Italia e India per l'area geografica Indo-Mediterraneo.. Focus del Quad su sicurezza marittima, energia, infrastrutture e minerali critici.. Il vertice tra Trump e Xi a Pechino ha innescato una riconfigurazione strategica che coinvolge Taiwan, il Giappone e la Russia, ridefinendo i confini della competizione nell’Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geopolitica: il nuovo scacchiere tra Trump, Xi e l’asse Mosca-Pechino

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