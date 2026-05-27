GenerAzioni Madonie al via le selezioni | tre incontri online per i giovani del territorio

Sono partite il 27 maggio le selezioni del progetto "GenerAzioni Madonie – Competenze, impresa e territorio per il sistema del cibo" (Aima 20), promosso dalla Fondazione Its Academy JobsFactory Madonie per formare i giovani del territorio madonita e rafforzare il sistema agroalimentare locale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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