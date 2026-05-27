Gatti e piante succulente | i rischi di tossicità per la loro salute

Notizia in breve

Alcune piante succulente sono tossiche per i gatti e possono causare gravi problemi di salute. Tra le specie più rischiose ci sono alcune varietà di aloe e cactus, che possono provocare crisi cardiache e problemi neurologici. I sintomi includono vomito, letargia e difficoltà respiratorie. È importante distinguere tra un mal di stomaco e un’emergenza neurologica, osservando eventuali cambiamenti comportamentali e fisici.