Massimo Lovati ha deciso di non optare per il patteggiamento in un procedimento legale in cui è coinvolto. Di fronte a una querela presentata dai colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli di un noto difensore di un caso precedente, Lovati ha confermato che non intende cercare soluzioni alternative come i riti abbreviati. La vicenda riguarda questioni legali legate all’ex avvocato di una persona condannata in un caso di cronaca locale.

Massimo Lovati non intende patteggiare. L'ex avvocato di Andrea Sempio, di fronte alla querela dei colleghi Enrico e Fabio Giarda - figli dello storico difensore di Alberto Stasi - non chiederà riti alternativi. Per lui l'inchiesta contro Sempio del 2017 altro non è che una "macchinazione". "Parte dell'indagine del 2017 è stata riversata nel processo di oggi, quindi c'è una certa continuità, potrebbero essere interdipendenti", sono state le parole del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Lovati è entrato questa mattina in Tribunale a Milano per l'udienza pre-dibattimentale del processo che lo vede imputato di.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Massimo Lovati rischia tutto: "Non patteggio, hanno fregato Sempio"

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Massimo Lovati: «Un sicario minacciò Stasi, lui disse ai pm: 'Chiara sa, è stato lui'»

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