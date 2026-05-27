Fu lo storico sindaco del paese per dieci anni l' ultimo saluto | E' stato un esempio di civismo
L’amministrazione comunale di Mercato Saraceno ha espresso cordoglio per la scomparsa di Oscar Bolognesi, ex sindaco del paese. Bolognesi ha ricoperto la carica in due periodi, dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995. La sindaca Monica Rossi ha ricordato il suo ruolo come esempio di civismo. La comunità si è stretta intorno alla famiglia e ai suoi cari.
L’amministrazione comunale e la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi hanno espresso profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Oscar Bolognesi, storico sindaco del comune dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995. Il Comune ha partecipato alle esequie in forma ufficiale con il Gonfalone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dieci anni senza Marco Pannella: Teramo ricorda quel figlio esempio di coraggio e libertà
Notizie e thread social correlati
Ultimo saluto a Battaglino: è stato sindaco e volontario AvisIl borgo in riva all’Adda ha dato l’ultimo saluto a Francesco Battaglino, che è stato sia sindaco che volontario dell’Avis.
Temi più discussi: Fu lo storico sindaco del paese per dieci anni, l'ultimo saluto: E' stato un esempio di civismo; Arco di Cerasa: stop ai ponteggi dopo tre anni; Usato sicuro quasi nuovo: il Sud ribelle; Solaro intitola la Sala Giunta allo storico sindaco Francesco Caronno.
Fu lo storico sindaco del paese per dieci anni, l'ultimo saluto: E' stato un esempio di civismo #Cesena facebook
Ecco il link della #RassegnaStampaTurca di Sabato 23 Maggio 2026, in onda su @RadioRadicale: radioradicale.it/scheda/790296/… - La putinizzazione del sistema turco. - #Erdo?an all'attacco del maggior partito d'opposizione, lo storico #CHP. - La deposizi x.com
Paolo Badano è morto: fu storico sindaco di SasselloE’ morto ad 89 anni lo storico ex sindaco di Sassello Paolo Badano. Conosciuto da tutti come Paolino é stato primo cittadino per due mandati consecutivi dal 1995 al 1999 nelle file di Forza Italia e ... genova.repubblica.it
Solaro intitola la Sala Giunta allo storico sindaco Francesco CaronnoLa cerimonia si è svolta in Municipio con lo svelamento della targa dedicata all’ex primo cittadino dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale ... varesenews.it