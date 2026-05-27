Francia a 15 e 16 anni strangolano a morte un 11enne | volevano vendicarsi del furto di esche da pesca

Due adolescenti di 15 e 16 anni hanno strangolato un ragazzino di 11 anni. Secondo il procuratore di Rennes, le motivazioni sono legate a una vendetta per il furto di esche da pesca, che il bambino avrebbe preso loro. Gli investigatori hanno confermato che il delitto è stato commesso per recuperare le esche, del valore di poche decine di euro. La polizia sta indagando sui dettagli dell’episodio.

Secondo il procuratore di Rennes Frédéric Teillet, titolare delle indagini, in due adolescenti hanno ucciso il bambino per vendicarsi e "recuperare esche da pesca del valore di qualche decina di euro che il ragazzo avrebbe preso loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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