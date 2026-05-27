Francesi senza occhio di riguardo per Sinner! N1 piazzato nell’orario peggiore per il caldo E c’è una stranezza…

Jannik Sinner affronterà il giocatore argentino al secondo turno di Roland Garros 2026. L'incontro si svolgerà in un orario scelto durante le ore più calde della giornata, quando le temperature sono più elevate. La partita si giocherà in un contesto che ha suscitato alcune critiche per le condizioni di gioco.

Jannik Sinner affronterà Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo l’esordio vincente contro il francese Clement Tabur, l’avventura del numero 1 del mondo sulla terra rossa di Parigi proseguirà contro l’argentino, reduce dal successo in tre set contro il britannico Jacob Fearnley. L’appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 12.00 sul Court Philippe Chatrier. A lasciare particolarmente perplessi è l’orario in cui si è deciso di collocare l’incontro del fuoriclasse altoatesino, che aprirà le danze sul Campo Centrale. Si sperava in una maggiore salvaguardia nei confronti del leader del ranking ATP da parte degli organizzatori francesi, che invece hanno inserito il 24enne in una delle fasce orarie peggiori del giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesi senza occhio di riguardo per Sinner! N.1 piazzato nell’orario peggiore per il caldo. E c’è una stranezza…

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