Forza Italia Giovani Caserta Imparato nuovo responsabile provinciale Organizzazione e Dipartimenti

Forza Italia Giovani in provincia di Caserta ha nominato Salvatore Imparato come nuovo responsabile per l’organizzazione e i dipartimenti. La nomina fa parte di un processo di rafforzamento della presenza territoriale del movimento giovanile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e Imparato assume il ruolo di coordinatore provinciale. La sua nomina segue altre scelte di riorganizzazione interna del movimento a livello locale.

Continua il percorso di radicamento territoriale di Forza Italia Giovani in provincia di Caserta. Il movimento giovanile azzurro ha ufficializzato la nomina di Salvatore Imparato come nuovo Responsabile provinciale Organizzazione e Dipartimenti.Trentenne, imprenditore e già attivo da anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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