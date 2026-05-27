Formaggi rari macarons vini e profumi di Provenza | ad Arona torna il Mercatino Regionale Francese
Ad Arona, dal 29 maggio al 1° giugno, si svolge il Mercatino Regionale Francese lungo il lungolago Caduti di Nassiriya. La manifestazione propone formaggi rari, macarons, vini e profumi provenienti dalla Provenza. La manifestazione torna dopo diversi anni e offre prodotti tipici francesi, con espositori che presentano specialità gastronomiche e articoli di profumeria.
Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d'oltralpe torna dopo diversi anni ad Arona, sul lungolago Caduti di Nassiriya, dal 29 maggio al 1° giugno. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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