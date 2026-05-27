Formaggi rari macarons vini e profumi di Provenza | ad Arona torna il Mercatino Regionale Francese

Notizia in breve

Ad Arona, dal 29 maggio al 1° giugno, si svolge il Mercatino Regionale Francese lungo il lungolago Caduti di Nassiriya. La manifestazione propone formaggi rari, macarons, vini e profumi provenienti dalla Provenza. La manifestazione torna dopo diversi anni e offre prodotti tipici francesi, con espositori che presentano specialità gastronomiche e articoli di profumeria.