Forlì batte Rimini ma insegue Ravenna | ecco la mappa della ricchezza nel territorio
A Forlì è stata registrata una vittoria contro Rimini, ma l’obiettivo rimane Ravenna. I dati sui redditi dichiarati nel 2025, riferiti all’anno fiscale 2024, mostrano che Forlì si distingue nel territorio. Tuttavia, l’analisi dell’Osservatorio Cisl Romagna, basata sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenzia come questa città abbia un ruolo di primo piano, anche se la distribuzione della ricchezza tra i diversi comuni non è omogenea.
L’analisi dei redditi dichiarati nel 2025, basata sull’anno d’imposta 2024 e curata dall’Osservatorio Cisl Romagna su dati Mef, delinea per Forlì un ruolo di primo piano in un territorio caratterizzato da una spiccata dinamicità, che tuttavia non riesce a tradursi in una distribuzione uniforme. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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