Forlì batte Rimini ma insegue Ravenna | ecco la mappa della ricchezza nel territorio

Notizia in breve

A Forlì è stata registrata una vittoria contro Rimini, ma l’obiettivo rimane Ravenna. I dati sui redditi dichiarati nel 2025, riferiti all’anno fiscale 2024, mostrano che Forlì si distingue nel territorio. Tuttavia, l’analisi dell’Osservatorio Cisl Romagna, basata sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenzia come questa città abbia un ruolo di primo piano, anche se la distribuzione della ricchezza tra i diversi comuni non è omogenea.