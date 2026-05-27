Le foreste in Europa sono cresciute di superficie, ma la biodiversità si è ridotta. Allo stesso tempo, il rischio di incendi è aumentato. Questi cambiamenti sono stati osservati nel tempo e coinvolgono diverse aree del continente. La crescita delle aree boschive non corrisponde a un incremento di specie diverse, e le condizioni ambientali favoriscono una maggiore vulnerabilità agli incendi.

Cambia il volto delle foreste europee, attraverso una trasformazione lenta ma costante che porta con sé sfide nuove. Le statistiche indicano una lieve espansione della copertura arborea nel Vecchio Continente ma un’analisi più approfondita scopre dinamiche preoccupanti: foreste che invecchiano in modo distorto, monocolture vulnerabili al fuoco, incendi sempre più devastanti nel Mediterraneo e un paradosso di rimboschimento spontaneo che avanza senza criterio. A fotografare questo scenario è il World Resources Institute (Wri), attraverso la piattaforma Global Forest Watch. «Circa il 90% della perdita di copertura arborea in Europa è... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Foreste europee, più ettari ma meno biodiversità. E aumenta il rischio incendi

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Les Alpes du Sud : villages perchés et routes vertigineuses | Trésors du Patrimoine

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