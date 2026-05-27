Che futuro attende la Reggina? Se lo chiedono i tifosi amaranto dalla fine del campionato di Serie D. Ufficialmente tutto tace, ma le notizie che filtrano riguardano il possibile nuovo assetto societario. Circolano voci di interessamenti per acquisire la società, ma la riservatezza dei contatti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reggina, il “like” shock di Ballarino: polemica sulla proprietàUn episodio recente ha attirato l'attenzione nel mondo del calcio: un dirigente ha mostrato un like su un commento social molto critico nei confronti...

Reggina, Praticò fa chiarezza: proprietà solida e stop alle vociIl direttore generale della Reggina ha spiegato che la proprietà del club è stabile e ha smentito le voci che circolano riguardo a eventuali problemi...

Temi più discussi: Fondi stranieri interessati alla Reggina, attese risposte dalla proprietà; Cessione Reggina: fondi stranieri, imprenditori italiani e trattative in corso ma dalla società continua il silenzio sul futuro · ilreggino.it; Empoli: si punta al Caserta-bis, ma molto dipenderà dall’ingresso di nuovi soci – Le ultime sugli sviluppi del club; Resto al Sud 2.0: Cos’è la Misura, Requisiti e Importi 2026.

Fondi stranieri interessati alla Reggina, attese risposte dalla proprietàPare insistente l’interessamento di un gruppo americano, che avrebbe già formulato una proposta, in attesa di ricevere la risposta entro il prossimo fine settimana ... reggiotoday.it

Leccese (sindaco Bari): De Laurentiis mi ha detto che ci sono fondi stranieri interessati al clubNon solo il discorso legato alla candidatura di Bari per gli Europei del 2032, il sindaco della città Vito Leccese è tornato a parlare anche della questione legata alla possibile cessione del Bari. tuttomercatoweb.com