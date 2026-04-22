Reggina Praticò fa chiarezza | proprietà solida e stop alle voci

Il direttore generale della Reggina ha spiegato che la proprietà del club è stabile e ha smentito le voci che circolano riguardo a eventuali problemi societari. Ha inoltre fatto chiarezza sulle recenti questioni giudiziarie che hanno coinvolto il mondo dello sport, sottolineando la solidità della gestione attuale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui temi specifici delle vicende legali o sui piani futuri del club.

Il direttore generale della Reggina, Giuseppe Praticò, ha fornito un quadro complesso sulla gestione attuale del club amaranto, affrontando le tematiche legate alla proprietà e alle recenti vicende giudiziarie che coinvolgono il mondo dello sport. Durante un recente intervento, il dirigente ha chiarito la posizione di Nino Ballarino riguardo alle voci su una possibile cessione e ha analizzato le implicazioni delle indagini in corso su presunte anomalie nel calcio. La stabilità organizzativa oltre le polemiche social. Nonostante le tensioni emerse sui canali digitali, la struttura gestionale della società reggina appare solida secondo quanto riferito da Giuseppe Praticò.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, Praticò fa chiarezza: proprietà solida e stop alle voci Notizie correlate Reggina, il “like” shock di Ballarino: polemica sulla proprietàUn gesto digitale imprevisto ha scatenato un dibattito acceso sulla gestione della Reggina, dopo che Nino Ballarino ha espresso il proprio... Reggina, torna l’alibi del terreno di gioco. Praticò: “campo ingiocabile”. TorrisiLa vittoria al novantesimo minuto sul campo del Ragusa, firmata da Consolato Cicciù, ha riaperto il dibattito sulla condizione del terreno di gioco...