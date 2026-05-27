Foiano della Chiana ha dedicato un evento a Francesca Cuciniello, riconosciuta per le sue competenze nella Pole Art. La cerimonia ha sottolineato i successi internazionali raggiunti dall’artista nel campo della disciplina acrobatica. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale e gli appassionati, evidenziando il suo percorso e i risultati conseguiti a livello globale. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici o premi ricevuti.

Arezzo, 27 maggio 2026 – . L’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana esprime le più sincere congratulazioni alla concittadina Francesca Cuciniello per gli straordinari risultati raggiunti a livello internazionale nel mondo della Pole Art e della Pole Dance. Artista originaria del nostro territorio e fondatrice della Just Dance School, Francesca ha recentemente conquistato il primo posto al Pole Art France 2026 di Bordeaux nella categoria Professional, ottenendo anche l’Overall della competizione, ovvero il punteggio più alto assegnato dalla giuria tra tutti gli atleti in gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano della Chiana celebra Francesca Cuciniello: talento, arte e successi internazionali nella Pole Art

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