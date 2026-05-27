FlixBus è un'azienda di trasporto passeggeri su gomma che ha rivoluzionato il settore in Italia, diventando un nome noto e utilizzato comunemente. La compagnia offre servizi di mobilità a basso costo, contribuendo a cambiare le modalità di viaggio. La sua presenza si è consolidata grazie alla diffusione capillare e alla riconoscibilità del marchio, che ha portato a un forte impatto nel settore del trasporto pubblico.

Nel trasporto passeggeri su gomma, FlixBus è riuscita a fare qualcosa che pochi brand ottengono davvero: trasformare un servizio in un nome riconoscibile, quasi in un verbo quotidiano. Nell’intervista per Money Vibez Stories, Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia, racconta una crescita costruita su tecnologia, rete di partner locali, controllo della qualità e una visione chiara: rendere il viaggio in autobus un’alternativa concreta, accessibile e sempre più moderna. Una storia nata dalla liberalizzazione. Neglia ricostruisce l’origine del progetto come una storia imprenditoriale tipica della nuova economia europea: tre giovani imprenditori tedeschi, un mercato liberalizzato e la capacità di intuire un bisogno ancora poco servito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - FlixBus, la scommessa della mobilità low cost che ha cambiato il modo di viaggiare in Italia

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