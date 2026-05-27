Firenze alle Murate la mostra con gli elaborati del progetto Patrimoni in Valigia
A Firenze, presso le Murate, è aperta una mostra con gli elaborati del progetto Patrimoni in Valigia. L'iniziativa mira a collegare memoria, patrimonio e cittadinanza, fornendo alle giovani generazioni strumenti per analizzare il presente e immaginare il futuro. La mostra presenta lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto, che invita a riflettere sul ruolo del patrimonio culturale e sulla sua importanza per il senso di identità. L'esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.
Firenze, 22 maggio 2026 – Mettere in dialogo memoria, patrimonio e cittadinanza, offrendo alle giovani generazioni strumenti critici per leggere il presente e immaginare il futuro. Mad Murate Art District dà spazio, dal 28 al 30 maggio, all’esposizione pubblica degli elaborati realizzati nell’ambito di “Patrimoni in Valigia”, il percorso progettuale condiviso tra Indire e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale come strumento educativo, inclusivo e generativo di competenze. L’iniziativa – la cui restituzione pubblica si terrà giovedì 28 maggio alle ore 10 - ha coinvolto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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