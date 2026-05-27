A Firenze, presso le Murate, è aperta una mostra con gli elaborati del progetto Patrimoni in Valigia. L'iniziativa mira a collegare memoria, patrimonio e cittadinanza, fornendo alle giovani generazioni strumenti per analizzare il presente e immaginare il futuro. La mostra presenta lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto, che invita a riflettere sul ruolo del patrimonio culturale e sulla sua importanza per il senso di identità. L'esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

Firenze, 22 maggio 2026 – Mettere in dialogo memoria, patrimonio e cittadinanza, offrendo alle giovani generazioni strumenti critici per leggere il presente e immaginare il futuro. Mad Murate Art District dà spazio, dal 28 al 30 maggio, all’esposizione pubblica degli elaborati realizzati nell’ambito di “Patrimoni in Valigia”, il percorso progettuale condiviso tra Indire e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale come strumento educativo, inclusivo e generativo di competenze. L’iniziativa – la cui restituzione pubblica si terrà giovedì 28 maggio alle ore 10 - ha coinvolto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, alle Murate la mostra con gli elaborati del progetto Patrimoni in Valigia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alle Murate la quinta serata del Firenze Suona ContestAlle Murate si è svolta la quinta serata del Firenze Suona Contest, evento che fa parte della sesta edizione del concorso nazionale dedicato a band e...

A Firenze torna il progetto Spark, per avvicinare gli studenti alle materie StemA Firenze è tornato il progetto Spark-Campus, alla sua quarta edizione, dedicato a studenti tra i 16 e i 18 anni.

Temi più discussi: Viola Siamo con Te: alle Murate una serata di spettacolo e solidarietà per Make-A-Wish; Patrimoni in Valigia: a Le Murate evento conclusivo del progetto INDIRE e USR Toscana; Estate Fiorentina 2026; Dis/Enchanted Interior, alle Murate Art Distrect l'arte della tessitura di Anna Perach è empatia e cura.

Alle Murate di Firenze la presentazione con Rossano Rossi del libro di @Arturo_Scotto Flotilla in viaggio per Gaza x.com

Firenze, alle Murate la mostra con gli elaborati del progetto Patrimoni in ValigiaFirenze, 22 maggio 2026 – Mettere in dialogo memoria, patrimonio e cittadinanza, offrendo alle giovani generazioni strumenti critici per leggere il presente e immaginare il futuro. Mad Murate Art Dist ... lanazione.it

Il 16 gennaio alle Murate la presentazione del libro 'Sei il mio melograno'Firenze, 12 gennaio 2026 – Il 16 gennaio, al Caffè letterario Le Murate a Firenze, con inizio alle ore 17.30, si svolgerà la presentazione del libro 'Sei il mio melograno' di Eva Gebhardt (ed. lanazione.it