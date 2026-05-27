Durante la puntata di mercoledì 27 maggio di La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati in radio. Fiorello ha espresso preoccupazione, affermando che la situazione è molto difficile e che “ormai stiamo morendo”. Le parole sono state pronunciate in un momento di discussione nel programma, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati in radio per la puntata di mercoledì 27 maggio de La Pennicanza. La discussione verte tutta sulla stretta attualità, tra il caldo record e la nuova Ferrari Luce. Anche se c’è spazio per un nuovo spoiler musicale. Questa volta la “vittima” è J-Ax. Fiorello si scioglie, vittima del caldo estremo. Fiorello apre dunque la puntata del La Pennicanza con il caldo record che attanaglia l’Italia negli ultimi giorni. Anche lui non ce la fa, le alte temperature lo mettono a dura prova: “C’è un caldo estremo, ormai si muore – dice lo showman -. Fa talmente caldo che si sono risciolti i Maneskin! ”. Ma non è solo il caldo a mettere in ginocchio lo showman, infatti gli si è rotto un dente e la parte spezzata gli graffia la guancia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza è messo a dura prova: “Ormai stiamo morendo”

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Pio, Amedeo e Fiorello: la videochiamata - La Pennicanza 01/04/2026

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