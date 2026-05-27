Financial Forum 2026 | Massari Landscape ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Financial Forum 2026, un rappresentante ha affermato che i dati sono essenziali per prendere decisioni puntuali nella finanza d'impresa, in un contesto caratterizzato da variabilità e incertezza crescente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“I dati nella finanza d'impresa sono fondamentali per poter prendere decisioni in un mondo che è sempre più variabile e imprevedibile. La nostra azienda ha come obiettivo proprio quello di dare sempre più informazioni in modo preciso e puntuale, richiedendo però meno sforzo possibile e integrandosi sempre di più all'interno dei processi e delle funzioni aziendali”. Così Valerio Massari, Coo & Product Designer di Landscape, intervenendo alla sesta edizione del Financial Forum, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

financial forum 2026 massari landscape 8216dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale8217
© Quotidiano.net - Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Financial Forum 2026: Massari (Landscape), dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale

Video Financial Forum 2026: Massari (Landscape), dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale

Notizie e thread social correlati

Financial Forum 2026: D'Odorico (Datapizza), ‘dati e AI nuova finanza che anticipa decisioni e criticità’Durante il Financial Forum 2026, un rappresentante di Datapizza ha affermato che in ambito finanziario i dati sono fondamentali fin dall'inizio,...

Finanza, si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026Oggi si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026, tenutosi presso Assolombarda a Milano.

financial forum financial forum 2026 massariFinanza, si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026Si è conclusa oggi presso Assolombarda il Financial Forum 2026, promosso da Comunicazione Italiana e giunto alla sua sesta edizione intitolata Impact of Voice:, che ha riunito oltre 130 speaker tr ... adnkronos.com

financial forum financial forum 2026 massariFinanza, in arrivo a Milano sesta edizione di Financial ForumAl via il 27 maggio nella sede di Assolombarda a Milano il Financial Forum 2026. L'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, giunto alla sua sesta edizione, ha ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web