Durante il Financial Forum 2026, un rappresentante ha affermato che i dati sono essenziali per prendere decisioni puntuali nella finanza d'impresa, in un contesto caratterizzato da variabilità e incertezza crescente.

“I dati nella finanza d'impresa sono fondamentali per poter prendere decisioni in un mondo che è sempre più variabile e imprevedibile. La nostra azienda ha come obiettivo proprio quello di dare sempre più informazioni in modo preciso e puntuale, richiedendo però meno sforzo possibile e integrandosi sempre di più all'interno dei processi e delle funzioni aziendali”. Così Valerio Massari, Coo & Product Designer di Landscape, intervenendo alla sesta edizione del Financial Forum, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Financial Forum 2026: Massari (Landscape), dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale

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